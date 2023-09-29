بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت الشوط الثاني [الدوري السعودي]

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري السعودي]

لقاء جديد في روشن Al Hilal - Al Shabab الليلة، بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الهلال والشباب يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت، ، من المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين الهلال والشباب في دوري "روشن" السعودي للمحترفين مواجهة نارية ومثيرة. ستُقام هذه المواجهة في إطار الجولة الثامنة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، المعقل الرئيسي للفريق الزعيم.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب يلا شوت اليوم

تُقدِّم صحيفة "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. تلعب هذه المباراة بين الفريقين على أرضية ستاد "الأمير فيصل بن فهد"، الملعب الذي يُعتبر معقلًا هامًا لكتيبة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ، وبفضل هذه الخدمة، سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة اللقاء مباشرةً وبكل سهولة، حيث سيتم نقل الأحداث واللحظات المهمة من المباراة عبر البث المباشر، وذلك لمعرفة نتيجة اللقاء وأداء الفريقين في هذا الصراع المثير ضمن الموسم الحالي.

دقيقة 1: انطلقت المباراة بصافرة الحكم، حيث بدأت المواجهة بين الفريقين.

دقيقة 3: شهدنا تمريرة من لاعب الفريق الأول سالم الدوسري، لكن تم احتساب تسلل على مهاجم الفريق ميتروفيتش.

دقيقة 5: ارتكب يانيك كاراسكو خطأ على لاعب الخصم سعود عبد الحميد.

دقيقة 15: أبهر يانيك كاراسكو الحضور بمراوغة رائعة استطاع من خلالها التمرير إلى سعود عبد الحميد، لكن الهجمة لم تنجح في التسجيل.

دقيقة 18: حاول سعود عبد الحميد تقديم عرضية للمنطقة، لكن الحارس كيم تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريق الشباب.

دقيقة 22: تعرض نيمار لخطأ بسبب تدخل قوي من لاعب الخصم.

في الدقيقة 24 من المباراة، تم استخدام تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء كانت قد منحت لحسين القحطاني. وبناءً على التقنية، قرر حكم المباراة السلفادوري إلغاء الركلة الجزاء وألغى البطاقة الصفراء التي منحها لحسين القحطاني.

في الدقيقة 29، قام نيمار بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حسين القحطاني، حارس مرمى الفريق الخصم، تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

في الدقيقة 31، قدم مالكوم عرضية رائعة تصل إلى المرمى، لكن الحارس كيم تمكن من التصدي لها بشكل رائع وإبعادها عن مرماه.

في الدقيقة 36، تلقى ميلينكوفيتش سافيتش ركلة جزاء لصالح الهلال بسبب عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع البرازيلي اياجو سانتوس.

وفي الدقيقة 37، قام نيمار بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن الحارس الكوري الجنوبي كيم تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه، محرمًا الهلال من هز شباك الليث.

في الدقيقة 40، استخلص جوستافو كويلار الكرة بشكل رائع من نيمار.

في الدقيقة 41، قدم ياسر الشهراني عرضية تمت صدها من دفاعات الشباب.

في الدقيقة 42، قام خاليدو كوليبالي بتنفيذ رأسية، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ولم تسكن الشباك.

وبهذا انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون تسجيل أي أهداف.

ففي مركز الوصيف في جدول الترتيب يتواجد الهلال، الذي يقوده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس. يحمل الهلال 17 نقطة من 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 2، وحتى اللحظة لم يتلق الهلال أي هزيمة في هذا الموسم من الدوري.

بالمقابل، يمر فريق الشباب بفترة صعبة، حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط من 7 مباريات. يسعى الشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال وتفادي الهزيمة، خاصةً أنهم يعتمدون على نجومهم العالميين لتحقيق ذلك.

تتوقع جماهير الكرة السعودية أداءً مميزًا ومباراة مثيرة بين الفريقين في هذا اللقاء، وهم يترقبون ما ستسفر عنه هذه المواجهة في صراعهم على الصدارة وتحسين مركزهم في جدول الترتيب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير فيصلن بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 29 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

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متى موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2024؟

يلتقي الهلال مع الشباب في ديربي الرياض يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بثامن جولات الدوري السعودي.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

الدوري السعودي: «التعثر مرفوض» في قمة الهلال والشباب

لقد تقابل فريق الهلال وفريق الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في مجموع 30 مباراة على مر الأعوام. وقد حقق الهلال العديد من النجاحات في هذه المباريات، حيث نجح في الفوز في 16 مباراة منها، وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات فقط.

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فيما يتعلق بالأهداف المسجلة، سجل الهلال 51 هدفًا في مرمى الشباب على مر اللقاءات، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا من الشباب.

وبخصوص الملعب الجديد الذي اختاره الهلال كملعب رسمي للفريق، فإن ملعب "بوليفارد هول" سيصبح الملعب الجديد الرسمي للهلال. سيتم تغيير اسمه إلى "ساحة المملكة" وسيتسع الملعب لما يصل إلى 26 ألف متفرج. من المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاء في الملعب بالكامل مع بداية العام المقبل.

وأشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى أن الهلال سيستفيد من هذا الملعب مقابل دفع 40 مليون ريال سنويًا، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والشباب | من هنــــا

حاليًا، يلعب الهلال مبارياته في الموسم الحالي على ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد. هذا الملعب الجديد سيكون إضافة مهمة للفريق ولجماهيره وستكون ساحة مثالية لإقامة المباريات والفعاليات الرياضية.