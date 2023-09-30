"الفضالي" يعلن استكمال جولاته في المحافظات وجمع التوكيلات.. ويعلن انتهاء أزمة نجله

أخبار مصر
أحمد الفضالي
أحمد الفضالي

أعلن أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال والمرشح المحتمل للرئاسة، عودة نجله إلى منزله بقرار من النيابة العامة، وذلك بعدما أعلن أمس أنه تم القبض عليه.

وقال الفضالي خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وصلت إلى أرض الوطن بسلامة الله وقد عاد أبني إلى منزله سالما بقرار منصف من النيابة العامة الموقرة».

وأردف: «بعد أن قطعت زيارتى للجاليات المصرية في الخارج ألا أن إرادة الله سبحانه وتعالى وعدالة قضاء مصر الشامخ انصف ابني وعاد إلى منزله منذ قليل».

وتابع: «ورسالتي إلى شعب مصر بصفة عامة وكل الراغبين في تحرير توكيل لي بصفة خاصة أن أشكرهم على إصرارهم في إنهاء التوكيلات المطلوبة وسوف استأنف جولاتي في المحافظات اعتبارًا من غدًا بعد أن قطعت جولاتي في الخارج مؤخرًا».

وأكمل: «لم ولن يخشى الشعب المصري من الوقوف بجانب الحق، وسيسعى مؤيدينا لجمع التوكيلات بشكل قوي وفي أسرع وقت ممكن».

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