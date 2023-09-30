بهدف نظيف.. كريستال بالاس يفوز مانشستر يونايتد

كريستال بالاس يحقق انتصار على مانشستر يونايتد بهدف نظيف

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

كريستال بالاس يحقق انتصار على مانشستر يونايتد بهدف نظيف 

تلقي فريق مانشستر يونايتد هزيمة من فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي. 

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، حيث تقام المباراة الآن على ملعب وأرضية استاد أولد ترافورد. معقل الشياطين الحمر.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي 

 

نادي مانشستر يونايتد 

مانشستر يونايتد 

ودخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز في المركز التاسع بجدول ترتيب البريمييرليج برصيد 9 نقاط بعد مرور 6 جولات. 

فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز المركز العاشر وبفارق نقطة وحيده عن مانشستر يونايتد برصيد 8 نقاط.

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كأس كاراباو 

وكان قد تقابل الفريقين منذ أيام قليلة في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية(كارباوا)، وشهدت المباراة تفوق الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، عن طريق كل من الأرجنتيني أليخاندرو جاناتشو، والبرازيلي كاسيميرو، والفرنسي أنتوني مارسيال.

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الشوط الأول {0-0}.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر بالدوري الإنجليزي

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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 

مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى:- أندريه أونانا.

خط الدفاع:-فيكتورليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت - سفيان أمرابط.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- ماسون ماونت - كارلوس كاسميرو.

خط الهجوم: فاكوندو بيليستري- ماركوس راشفورد - راسموس هويلاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 

قناة بي إن سبورت 

ويتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية حيث تعد هي المالك الحصري لنقل حقوق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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