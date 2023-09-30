بث مباشر مباراة الزمالك ضد أرتا سولار توتير ( 0 - 0 ): كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم يلا شوت [الكونفدرالية]

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء مصيري بين Zamalek vs Arta Solar اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك ضد أرتا سولار توتير: مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم يلا شوت، وتسعى جماهير نادي الزمالك بشغف وترقب كبيرين لمتابعة المباراة الهامة التي ستجمع فريقهم بفريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تلك المباراة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للزمالك، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق أول انتصار له هذا الموسم وتأهيل نفسه إلى دور المجموعات في هذه البطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم يلا شوت

بتاريخ اليوم، السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، سيتم بث مباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2021-2023. المباراة ستجرى على أرضية ستاد القاهرة الدولي ، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة ، وستكون هذه فرصة مثالية لمشجعي الزمالك وأرتا سولار لمتابعة المباراة مباشرة ودعم فرقهم المفضلة في رحلتهم نحو النجاح في البطولة الإفريقية.

في لقاء الذهاب بجيبوتي، شهدنا تفوق فريق أرتا سولار حيث فاز بمفاجأة بنتيجة 2-0 على الزمالك، وهو ما جعل مهمة الزمالك في مباراة الإياب أكثر صعوبة. لكن الزمالك لديه القدرة على التعافي وتحقيق العودة في هذا اللقاء الحاسم.

للزمالك مدرب كبير في شخص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي يعمل على إيجاد حلًا لأزمة الفريق وتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصار. تحتاج هذه المباراة إلى تركيز وإصرار كبيرين من لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف دون رد للتأهل.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي انتصار حتى الآن في مباريات الموسم الجاري، حيث تعادل في الجولتين الأوليين من الدوري المصري. هذا الأمر أثار تكهنات حول مستقبل المدرب أوسوريو في النادي، ويعتمد مصيره إلى حد كبير على نتيجة هذه المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد محمود علاء مدافع الزمالك من المباراة بسبب خلاف مع الجهاز الفني يضيف عاملًا آخر من التحديات التي يواجهها الفريق. تبقى المباراة القادمة فرصة للاعبي الزمالك لتقديم أداء قوي واستعادة الثقة قبل مباريات الموسم القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية 2024.

ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" والمتاحة مجانًا عبر قمري نايل سات وعرب سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

يرجى العلم بأنه يمكن متابعة قنوات أون تايم سبورتس مجانًا عبر القمرين نايل سات وعرب سات، سواءً القناة 1 أو 2

بث مباشر مباراة الزمالك وأرتا سولار توتير

تردد أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورتس على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11681 أفقي 5/6 27500 عرب سات 12379 أفقي 5/6 27500

البث المباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار عبر "فيس بوك" مجانًا من خلال الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس، وستكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لمتابعة اللقاء عبر الإنترنت.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

تقام مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار يوم السبت 30 سبتمبر/ أيلول 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار

حراسة المرمى محمد صبحي خط الدفاع أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - عمر جابر خط الوسط نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما الهجوم ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، سيستضيف نادي الزمالك نظيره نادي أرتا سولار الجيبوتي في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هذه المباراة تأتي بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق أرتا سولار بنتيجة هدفين نظيفين، وهذا يعني أن فريق الزمالك بحاجة إلى الفوز في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد من أجل التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار | من هنـــا

وقبل المباراة الهامة هذه، أجرى فريق الزمالك استعداداته الأخيرة وخاض مرانه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في القاهرة. قام المدير الفني للفريق، المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بقيادة الجلسة التدريبية وضبط استراتيجيته لهذه المباراة المهمة.

ولكن، شهدت الأجواء التحضيرية للمباراة أيضًا بعض الأحداث غير المتوقعة. حيث تم استبعاد المدافع محمود علاء من قائمة الفريق بسبب حدوث مشادة بينه وبين المدرب السابق للفريق مدحت عبد الهادي. وقرر مدير الكرة للنادي، عبد الواحد السيد، توقيع غرامة مالية قيمتها 250 ألف جنيه على محمود علاء بالإضافة إلى استبعاده من تدريبات الفريق لمدة أسبوعين. وهذا يعني أنه سيغيب عن مباراة الزمالك المهمة أمام أرتا سولار.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار | من هنـــا

هذه المباراة تعد فرصة حقيقية للزمالك لاستعادة التفوق والتأهل إلى الدور التالي من البطولة. يعمل الفريق جاهدًا على تحقيق الفوز بفارغ الصبر وتسجيل الأهداف الضرورية لتحقيق التأهل.

سيشهد يوم السبت القادم منافسة قوية بين الفريقين، وستكون المباراة محط أنظار عشاق الكرة الإفريقية. ستكون لدينا فرصة رؤية ما إذا كان الزمالك قادرًا على تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة أم لا. هذه المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمهارات وإمكانيات الفريق، ونأمل أن تكون نتيجتها إيجابية لصالح الزمالك.