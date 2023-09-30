بث مباشر مباراة أرتا سولار ضد الزمالك تويتر { 0 - 0 }: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر يلا شوت اليوم [بطولة الكونفدرالية]

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر يلا شوت اليوم

القلعة البيضاء تسعي للفوز Zamalek vs Arta Solar اليوم، بث مباشر مباراة أرتا سولار ضد الزمالك تويتر: مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر يلا شوت اليوم، وتأتي مباراة العودة بين الزمالك المصري وأرتا سولار الجيبوتي في إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية كمرحلة دور الـ32، وهي مباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين. بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز أرتا سولار بهدفين دون رد، يجب على الزمالك أن يبذل قصارى جهده للعبور إلى دور المجموعات.

بث مباشر مباراة أرتا سولار ضد الزمالك تويتر

بتاريخ 30 سبتمبر 2023، ستقدم مجلة "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة كرة القدم بين الزمالك وفريق أرتا سولار. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لعام 2021-2023. ستُقام المباراة على أرض ملعب القاهرة الدولي ، موعد انطلاق المباراة سيكون في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة ، ويستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

لدى الزمالك فرصتين للتأهل. الفرصة الأولى تكمن في تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف. يعني ذلك أنه يجب على الزمالك الفوز بثلاثة أهداف على الأقل دون أن يسمح لأرتا سولار بتسجيل أي هدف. وإذا تمكن الزمالك من تحقيق هذا الهدف، سيتأهل إلى دور المجموعات.

أما الفرصة الثانية للتأهل، فإنها تتيح للزمالك اللجوء للتعادل بفوز بهدفين نظيفين. وفي هذه الحالة، ستذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي، سيتم حسم الفائز بواسطة ركلات الترجيح. هذه الفرصة تعني أن الزمالك يجب أن يحقق انتصارًا بفارق هدفين على الأقل، ولكن دون أن يسمح للخصم بتسجيل أي أهداف.

من المهم للزمالك أن يكون هجوميًا قويًا وفعالًا في هذه المباراة، وأن يكون دفاعه منظمًا ويمتنع عن تلقي الأهداف. سيكون على اللاعبين الاستعداد الجيد والتركيز العالي لضمان تحقيق النتيجة المطلوبة والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

يمكن القول إن مباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار هي فرصة للزمالك لاستعادة التفوق والتأهل إلى دور المجموعات، وعلى الفريق وجماهيره دعم اللاعبين وتشجيعهم لتحقيق الهدف المنشود.

ما هو موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024 ؟

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وأرتا سولار 7 اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

وسيتمكن المشجعين من مشاهدة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار بث مباشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، الكويت، بيروت، صنعاء، المنامة، عمان، دمشق، بغداد، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الراباط.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية 2023/2024 ؟

أعلنت قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports عن بث مباراة الزمالك ضد أرتا سولار عبر قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة وقناة تايم سبورت الأرضية. وقد وفرت أون تايم سبورت خاصية بث مباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار 7 في لقاء الذهاب، ويمكن أن توفرها أيضًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك في لقاء اليوم، وإذا كنتم من مشجعي الزمالك وتتطلعون لمشاهدة مباراتهم أمام أرتا سولار، فإن تردد قناة أون تايم سبورت 1 هو ما تحتاجونه للاستمتاع بالمباراة مباشرةً من خلال شاشات التلفزيون أو البث الإلكتروني على الإنترنت.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة

تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار

مركز اللاعب حراسة المرمى محمد صبحي خط الدفاع أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - عمر جابر خط الوسط نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما الهجوم ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

تشكيل أرتا سولار أمام الزمالك

مركز اللاعب حراسة المرمى جيان أمونومي خط الدفاع جيليس نيجوسان - رافائيل ديارا - يابي إسمان - فهمي موسى خط الوسط آلين تراوري - ألفونسي أحمد - موسى كوليبالي - وارساما حسن- جابرييل دادزي الهجوم يعوقبا سونجني

حكم مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم دانيال نيي آي لاريا حكم ساحة غانا كواسي برووبي حكم مساعد أول غانا ورولاند ني آديي حكم مساعد ثانِ غانا شارلي بولو الحكم الرابع غانا عمر جمعة عبد الصادق مراقب المباراة ليبيا ستانلي هاشيوا مراقب الحكام زامبيا الدكتور محمد سلطان المسؤول الطبي في المباراة

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار بطل جيبوتي، والتي ستقام في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون الطاقم التحكيمي من الغاني دانيال لاريا نيي كحكم ساحة الرئيسي، ويساعده كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

وسيتم مراقبة سير المباراة من قبل الليبي عمر جمعة عبد الصادق، بينما سيقوم الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا بمراقبة الحكام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار | من هنـــا

وتأتي هذه المباراة في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد فرصة مهمة للزمالك لاستعادة توازنه وتقديم أداء جيد بعد أداء مخيب في الدوري المصري.

بدأ الزمالك تدريباته في التاسعة صباح يوم الثلاثاء الماضي، استعدادًا لمباراة العودة مع أرتا سولار الجيبوتي. تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة للزمالك للتأهل إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة مثيرة أقيمت في جيبوتي. وبالتالي، يحتاج الزمالك إلى أداء قوي في المباراة العودة لضمان التأهل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار | من هنـــا

فيما يتعلق بأداء الزمالك في الدوري المصري، تعادل الفريق مؤخرًا مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى نقطتين في الدوري.

تحدثت العديد من التكهنات حول مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الزمالك، بعد سلسلة من النتائج الغير مرضية. يعتبر تأهل الفريق لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية مهمًا جدًا لاستقرار الفريق واستمرارية المدرب.

كان لافتًا استبعاد مدافع الزمالك محمود علاء من التشكيلة المشاركة في المباراة بعد خلاف نشب بينه وبين الجهاز الفني خلال التدريبات، الأمر الذي أدى إلى تغريمه 250 ألف جنيه.