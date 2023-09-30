زار اليوم السبت المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والأكاديمية.

رئيس قضايا الدولة يزور الأكاديمية العربية

كان في استقبال المستشار رئيس الهيئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا أبوالغيط عميد كلية القانون، وقد تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.



حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئ، المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع الإسكندرية أول، والمستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع الإسكندرية ثان، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.