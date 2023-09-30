بث مباشر مباراة الاهلي ضد الإتفاق تويتر آلحين : كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت [دوري روشن]

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء جديد في الدوري بين Al-Ahly-And-Al-Ettifaq اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد الإتفاق تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت، وتُسدِّد المرحلة الثامنة من دوري المحترفين السعودي لعام 2024 باقتراب مواجهة حماسية في مدينة جدة، حيث سيلتقي النادي الأهلي والنادي الاتفاق على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل. يأتي هذا اللقاء في وقتٍ يعيش فيه الفريقان أوقاتًا عصيبة تجاه منافسيهم الكبار، حيث لم يكن الأهلي قد أقنع في المواجهات الكبيرة، ومن أبرز ذلك الهزيمة الأخيرة أمام النصر بنتيجة 4-3. لهذا السبب تصبح مباراة الاتفاق أمرًا بالغ الأهمية لهم.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت

تُقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق، التي ستقام اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر في عام 2023. هذه المباراة هي جزء من الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تجرى على أرضية استاد "الأمير عبد الله الفيصل"، الملعب الرسمي لفريق الأهلي ، وتُعد هذه المباراة فرصة مثالية لمشجعي كلا الفريقين لمتابعة أداء أنديتهم المفضلة ومؤازرتها في سعيها لتحقيق الفوز وتحسين موقعها في جدول الترتيب. ستكون معركة اليوم حامية الوطيس ومهمة للغاية لكلا الفريقين ، وسيكون لدينا تغطية حصرية للمباراة المباشرة على موقعنا، لذا لا تفوتوا هذه المباراة المثيرة وتابعوا الأحداث على الهواء مباشرة من استاد "الأمير عبد الله الفيصل".

في الجانب الآخر، يستمر فريق المدرب ستيفن جيرارد في بداية موسمه الجيدة حتى الآن، حيث جمع 16 نقطة من 7 مباريات. في حال الفوز في هذه المباراة، سيصبح الاتفاق على موعد مع الهلال والتعاون في المرتبة الثانية في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي يحتل المركز الأول.

بالنسبة للنادي الأهلي، يجد نفسه في المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات وتذوق مرارة الهزيمة مرتين. على الرغم من التشكيلة المميزة والنجوم التي يضمها، إلا أن أداء الفريق تراجع في الفترة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

كما هي العادة، مباراة الأهلي والاتفاق متاحة مجانًا عبر قناة SSC1 SD ولكن ذلك الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج بلاد الحرمين أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك من أجل الوصول لقناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

عبر قناة SSC1 SD سيتواجد المعلق عائد الصمدي، أما في قناة SSC1 HD فأمامك خياران.

الخيار الأول هو المعلق التونسي رؤوف خليف، أما الآخر فهو المعلق محمد حسين اضرضور.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا بتقنية SD من داخل السعودية.

ولمتابعة المباراة بتقنية HD سيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2024

تقام مباراة الأهلي والاتفاق مساء السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في التاسعة بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

مركز اللاعب حراسة ميندي دفاع سعد بالعبيد - إيبانيز - عبدالباسط هندي - علي مجرشي وسط محمد المجحد - فرانك كيسيه - ماكسيمان - جابرييل فيجا هجوم رياض محرز - روبيرتو فيرمينو

تعتبر مباراة الأهلي والاتفاق في ملعب الأمير عبد الله الفيصل حدثًا مهمًا في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي. ستشهد هذه المواجهة العيار الثقيل مواجهة قوية بين الفريقين، حيث سيسعى الأهلي جاهدًا لتحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطتين فقط، بهدف البقاء في المنافسة على لقب البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق | من هنــــا

فريق الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، وقد حقق 5 انتصارات وتلقى هزيمتين حتى الآن. بينما يتفوق الاتفاق عليه بنقطة واحدة، حيث خسر في مباراة وتعادل في أخرى.

الاتفاق يأتي لهذه المباراة بعد أداء رائع في مباراته الأخيرة ضد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز بأربعة أهداف دون رد، وسجّل أداءً مميزًا بفضل أهداف من توقيع جورجينيو فينالدوم وموسي ديمبلي بالإضافة إلى محمد الكويكبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق | من هنــــا

من ناحية أخرى، حقق الأهلي انتصارًا صعبًا على العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراته الأخيرة، حيث تألق فراس البريكان بتسجيل هدفين وسجّل سميحان ضيدان الهدف الثالث. يُتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة وممتعة، وستشهد منافسة شديدة بين الفريقين في سعيهما لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.