التصريح بدفن جثة سائق جرى قتله على يد شقيق زوجته بالخصوص

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة سائق جرى قتله على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، حيث طعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعنها بسلاح أبيض سكين، عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته.


حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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