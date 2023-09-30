انتخابات الرئاسة 2024.. رابطة أبناء سوهاج بالكويت توثق توكيلات للسيسي (صور)

حرر أعضاء رابطة أبناء سوهاج بالكويت، طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالسفارة المصرية بدولة الكويت.

وأكد أبو العز المشوادي رئيس رابطة أبناء سوهاج بالكويت أن أعضاء الرابطة والذي يتخطى عددهم بالآلاف على قلب رجل واحد في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

بعض أعضاء رابطة أبناء سوهاج بالكويت

وقال المشوادي وهو مسؤول الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بدولة الكويت، إن إيمان أعضاء رابطة أبناء سوهاج بالكويت بضرورة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة إيمان مطلق، مؤكدا حرصهم على التوجه إلى سفارة مصر بالكويت لتحرير طلبات الترشح.

وتابع: “حملة مواطن لدعم مصر (كن مع الوطن) الذي أشرف بالانتساب إليها تقوم بجهد كبير في حشد أبناء مصر في الكويت لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

بعض أعضاء رابطة أبناء سوهاج بالكويت