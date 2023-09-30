تشارك الفنانة ملك قورة في مسلسل 55 مشكلة حب حكاية ما تيجي نشوف، تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.



ملك قورة تروج لدورها في حكاية ما تيجي نشوف

وروجت ملك قورة لدورها في الفيلم وكشفت عن اسم الشخصية التي تقدمها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت عدة صور لها خلال كواليس التصوير وعلقت قائلة: "انتظروا هانيا قريبًا في حكاية ما تيجي نشوف مسلسل 55 مشكلة حب".



حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب

يشارك في حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب: هنا شيحا، ملك قورة، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.

حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب

وتذاع حاليًا حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، وذلك في تمام الساعة الثامنة على قناة ON، يشارك في بطولة حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب: إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام النجار.



أخر أعمال ملك قورة

ويعد فيلم بعد الشر أخر أعمال الفنانة ملك قورة السينمائية، وشاركها البطولة: علي ربيع، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، هالة فاخر، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد عبد الوهاب.