أسعار الدولار تستهل تعاملات الاسبوع على استقرار.. وهزة عنيفه في السوق السوداء

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم الأحد على استقرار مواصلا استقرار بالبنوك مع تعرضة في السوق السوداء إلى هزه عنيفة ادت إلى تراجع الطلب عليه، وانخفاض سعره إلى مستويات 39 جنيها خاصة بعد توقيع اتفاقية تبادل عملة مع دولة الامارات والتى ستوفر لمصر حصيلة دولارية 1.4 مليار دولار.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزي يوقع اتفاقية تبادل عملة مع الإمارات:

وكان قد وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.

تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

ومن جانبه صرح السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."