حشد غير مسبوق.. حملة مواطن تنجح في جمع توكيلات تأييد لـ "السيسي" بالداخل والخارج.. وفاروق: مستمرون حتى إعلان الرئيس ترشحه

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حملة مواطن
حملة مواطن

نجحت حملة مواطن لدعم مصر، والتي تحمل شعار "كن مع الوطن" في حشد عدد كبير من المواطنين في الداخل والخارج بقيادة محمد فاروق منسق عام الحملة على مستوى الجمهورية ونصر مطر منسق المصريين بالخارج، وذلك من أجل تحرير توكيلات ترشيح وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال فاروق، إن قيادات وأعضاء يعملون على قدم وساق من أجل التسهيل على المواطنين للحفاظ على وقتهم وعدم تعطيل مصالحهم أثناء تحرير توكيلات الدعم والترشيح، مؤكدا أنهم  متواجدين أمام كافة مقار الشهر العقاري بجميع المحافظات  وكذلك أمام السفارات والقنصليات في معظم دول العالم، لإنهاء أي مشكلة تواجه المواطن أثناء تحرير وتوثيق توكيل الترشيح.

وأضاف منسق عام الحملة، في تصريحات خاصة، أن الحملة مستمرة في دعوة جموع الشعب المصري المحب لوطنه بالتوجه إلى مقرات الشهر العقاري وتحرير توكيل تأييد وترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار فاروق، إلى استمرار الحملة في جمع التوكيلات من محافظات مصر ودول العالم حتى يستجيب الرئيس وينزل لرغبة الشعب ويعلن ترشحه ويقدم أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ليطمئن كل محبي الاستقرار أنه حان القرار وانتهينا من خطوة وأمامنا خطوات أخرى لا تقل أهمية عن جمع التوكيلات وهي حث الناخب على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الدستوري المهم في تاريخ مصر، مطالبا جموع الشعب المصري أن يعبر عن رأيه بكل حرية ويشارك من أجل وطنه.

انتخابات عبد الفتاح السيسي مصريين بالخارج فترة رئاسية جديدة
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