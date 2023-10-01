اهتمام دولى باستضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية



اهتمت وسائل الإعلام الدولية باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتتصدر الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الدولية، وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية والقنوات العالمية، التى سلطت الضوء على أهمية التضامن العالمي وتعميق الشراكات القارية، وتوفير التمويلات التنموية منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص لقيادة التعافي الأخضر، على نحو يسهم فى إرساء دعائم التنمية العابرة للحدود.



أبرزت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، تصريحات الرئيس السيسي، عن الدور المهم الذي يلعبه البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات التنمية المستدامة.. ونقلت عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قوله إن مصر صوت إفريقيا خلال هذه الاجتماعات، وأنها تدعو لدعم استثمارات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.. وأشارت إلى ما أكده لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن مصر قائلًا: «واحدة من أوائل الدول الأعضاء، وتعد الجسر الذى يربط بين آسيا وإفريقيا، بتعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية».



استعرض الموقع الإخباري الصيني الدولي الصادر باللغة الإنجليزية «شبكة الصين» مداخلة الرئيس السيسي، عن ثمار التعاون المصري مع البنك الآسيوي خلال السنوات الماضية؛ على نحو يعزز جهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



أكد الموقع الإخباري لصحيفة «جنوب الصين الصباحية» أن الرئيس السيسي وجَّه دعوة للبنوك متعددة الأطراف لمساعدة الاقتصادات الناشئة من خلال تمويلات ميسرة لتحقيق مستهدفاتها التنموية.

ذكرت قناة «سي. جي. تي. إن» الصينية، نقلًا عن وزير المالية، أن هذه الاجتماعات تنعقد لأول مرة بإفريقيا، فى مصر أكبر مساهم فى البنك بالقارة السمراء، ولديها محفظة استثمارية تصل إلى ١،٣ مليار دولار.



أشارت صحيفة «نيوز غانا»، إلى المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش الاجتماعات، التي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون من خلال استكشاف مناطق مختلفة للاستثمار بين البنك ومصر.. بينما أشارت وكالة أنباء «ناميبيا» إلى الثقل الذي حظيت به الاجتماعات السنوية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وعدد كبير من وزراء المالية وكبرى الشخصيات الاقتصادية.



سلط الموقع الإخباري الزيمبابوي «بولاوايو ٢٤ نيوز» الضوء على كلمة الرئيس السيسي، عن الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، معربًا عن التطلع لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصةً في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.



أكدت مجلة «بيزنس توداى» الهندية، أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي فى شرم الشيخ، يُعد بمثابة شهادة دولية على مكانة مصر المتنامية على الساحة الاقتصادية العالمية، وأن العالم يراقب عن كثب هذا الحدث العالمى المهم، وما يعكسه من التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولى من خلال التوسع فى عقد شراكات متعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلدان الأعضاء.



ألقت مجلة «أفريكان بيزنس»، الضوء على حضور الرئيس السيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية بشرم الشيخ تحت عنوان: «النمو المستدام فى ظل عالم ملئ بالتحديات».. ونقلت صحيفة «نيوز بريس» الأمريكية، عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قوله: «البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة فى إفريقيا، ويحرص على ضخ استثماراته لتحسين البنية التحتية بالدول الأعضاء؛ مما يساعد على توفير حياة كريمة للشعوب وتعزيز الاتصال بين إفريقيا وآسيا».



سلطت صحيفة «كاليفورنيا تايمز» الأمريكية، الضوء على استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في إفريقيا، وسط اهتمام دولي غير مسبوق؛ مما يعكس ثقل مصر السياسي والاقتصادي والتنموي.



ذكرت منصة زاوية التابعة لوكالة «رويترز»، أن مصر تسعى إلى عقد المزيد من الشراكات الإنمائية والثنائية عبر الحدود، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق علاقتها التنموية مع البنك، لتشمل آفاق أوسع فى القطاعات ذات الأولوية، والأكثر استدامة، وأن مصر لديها موقع استراتيجى جغرافى يُمكنها من القيام بدور رئيسى فى تحقيق الترابط القارى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوفير تمويلات مبتكرة للحد من الفجوة التمويلية فى الهياكل المالية الأساسية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.



أبرزت قناة «العربية» تصريحات وزير المالية، حول حجم المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر، وما يوفره البنك من فرص حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال زيادة مشاركته في مشروعات الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية التكنولوجية، عبر حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية.



أوضحت قناة «بلومبرج الشرق»، نقلًا عن وزير المالية، أن محفظة مشروعات البنك فى مصر، وصلت ١،٣ مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذه المحفظة الاستثمارية بأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات.. وركزت قناة «سي. إن. بي. سي. عربية» أيضًا على الفرص الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة مليار دولار.