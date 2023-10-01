موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و448 شاحنة، و36 سيارة.

وأوضحت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و165 شاحنة، و23 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و283 شاحنة، و13 سيارة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1129 راكبا بموانئها، وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، مغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما وصلت الميناء السفينة "أمل".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة، وشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن; هي "آيلة، وسينا، وبريدج"، ووصلت إلى ميناء بورتوفيق السفينة "انجي".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم 30-09-2023 في الدوري الإنجليزي [ سقوط الريدز ]

بعد تصدرها الترند.. ما هي تماثيل عين غزال التي يحتفل بها جوجل وقام بتغيير شعاره للاحتفال بها ويكيبيديا ؟

عاجل| شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة

( ملخص ): أهداف ونتيجة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يضمن التأهل]

أهداف وملخص مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يتأهل بعد صراع كبير]

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 أمام الجنيه بختام التداولات.. وترقب السوق السوداء

اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

"الأهلي بيكسب بالحكام.. وطردني".. صواريخ نارية من مدافع الأحمر السابق