ميناء دمياط يتداول 41 سفينة حاويات وبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن.. بينما غادرته 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وأكد المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 36 ألفا و628 طنا تشمل: 11817 طن يوريا و3765 طن أسمنت معبأ و2061 طن ملح معبأ و2225 طن سماد سائل و3101 طن رمل و5959 طن علف و7700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و119 طنا تشمل: 950 طن خردة و985 طن أبلاكاش و5850 طن ذرة و4500 طن كسب صويا و7619 طن قمح و2212 طن زيت طعام و1490 طن برادة حديد و125 طن بذرة كتان و1641 طن حمص و592 طن بازلاء و4308 رؤوس ماشية بإجمالي وزن 1155 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6928 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48 ألفا و489 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفا و36 طنا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5177 شاحنة.