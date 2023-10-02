"الانتهاء من المونوريل قريبا".. خبير نقل يكشف أهمية مشروع العاصمة الإدارية

وصف المهندس أحمد حسن خليل، خبير النقل الذكي والتخطيط العمراني، العاصمة الإدارية بأنها أهم مشروع نفذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

دراسة منذ عام 2005

وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد،اليوم الأحد أنه يوجد دراسة منذ عام 2005 تحتم ضرورة نقل المقر الإداري من التحرير قبل عام 2010، لما يمثل المكوث بعد هذه الفترة أضرار كبيرة على الدولة المصرية، موضحت أن الدراسة أكدت ضرورة إقامة حي حكومي جديد بدلا من مقره في التحرير.

الدولة عملت على رفع نسبة المعمور من الأرض من 7% إلى 14%.

وأشار إلى أنه كان سيؤثر على سرعة الطيران والمرور، وستكون تكلفة المشروعات الخاصة بالنقل 100 مليار دولار، ولا بد من وجود الحي الجديد لتوفير هذه الأموال، موضحا أن مصر تنفذ خطة كاملة في مشروعات النقل، حيث أن الدولة عملت على رفع نسبة المعمور من الأرض من 7% إلى 14%.

تطوير النقل

ونوه بأن الدولة ماضية بكل قوة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالنقل والقطارات وأيضا القطار الكهربائي والمونوريل، مشيرا إلى أنه كان يوجد دراسات خاصة بتطوير النقل منذ عام 2002 إلا أن ذلك لم يحدث.

الإنتهاء من المونوريل قريبا

وكشف أهمية إنشاء المونوريل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه قريبا حيث يربط الخط السادس من أكتوبر بمدينة القاهرة الجديدة مع تجمعات غرب القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر.