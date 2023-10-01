تراجع صادرات كوريا الجنوبية مدفوعة بضعف الطلب على أشباه الموصلات



تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ12 على التوالي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأشارت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية إلى أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه مع ذلك فقد سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 3.7 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

وقالت الوزارة إن الواردات انخفضت بنسبة 16.5 % على أساس سنوي إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي، مع تراجع واردات الطاقة 36% على أساس سنوي.

وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي تحقيق فائض تجاري للمرة الأولى منذ 16 شهرا بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، والذي استمر من مارس (آذار) 2022 حتى مايو (آيار) 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.