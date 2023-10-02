ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (صور)

شهد ميدان القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، استعدادات ضخمة، للاحتفالية التي تنظيم مساء اليوم الاثنين، احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وواصل الشباب والقوى الشعبية في الإسكندرية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تجهيز الميدان لاستقبال الاحتفالات الشعبية بالذكرى المجيدة، بتعليق لافتات ضخمة، وإقامة منصة للحفل.

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

ومن المقرر أن يتضمن الحفل فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية مميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد، كما مقرر أن يحيي الحفل الكبير نجوم الغناء أبرزهم أحمد شيبة وعصام كاريكا وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

وتحتفل مصر اليوم الاثنين، بذكرى مرور 50 عامًا، على انتصارات السادس من أكتوبر، في جميع المحافظات، حيث يشارك فى الاحتفالات عدد من الفنانين والمطربين، والفرق الشعبية، وتقام جميع الاحتفالات فى نفس التوقيت فى الرابعة مساءً.

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر