ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (صور)

محافظات
بعض الشباب المنظمين
بعض الشباب المنظمين لاحتفالية نصر أكتوبر بالإسكندرية

شهد ميدان القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، استعدادات ضخمة، للاحتفالية التي تنظيم مساء اليوم الاثنين، احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وواصل الشباب والقوى الشعبية في الإسكندرية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تجهيز الميدان لاستقبال الاحتفالات الشعبية بالذكرى المجيدة، بتعليق لافتات ضخمة، وإقامة منصة للحفل. 

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

ومن المقرر أن يتضمن الحفل فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية مميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد، كما مقرر أن يحيي الحفل الكبير نجوم الغناء أبرزهم أحمد شيبة وعصام كاريكا وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

وتحتفل مصر اليوم الاثنين، بذكرى مرور 50 عامًا، على انتصارات السادس من أكتوبر، في جميع المحافظات، حيث يشارك فى الاحتفالات عدد من الفنانين والمطربين، والفرق الشعبية، وتقام جميع الاحتفالات فى نفس التوقيت فى الرابعة مساءً.

ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يستعد لاستقبال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية محافظة الإسكندرية أخبار مصر انتصارات أكتوبر 6أكتوبر احتفالات اكتوبر المجيدة نصر اكتوبر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم 30-09-2023 في الدوري الإنجليزي [ سقوط الريدز ]

( ملخص ): أهداف ونتيجة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يضمن التأهل]

أهداف وملخص مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الأفريقية [الزمالك يتأهل بعد صراع كبير]

اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

عاجل.. لقطة طرد مصطفى محمد اليوم في الدوري الفرنسي "فيديو"

مصدر: البنك المركزي يستغني عن التعويم.. وهذه بدائله الأخري

عاجل.. سعر القطن اليوم 1 - 10 بعد انتهاء المزادات اليوم

أسماء الحاضرين في العرض الخاص لفيلم "سكر"