النسيري منسقا عاما لحملة مواطن لدعم مصر بالسعودية

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" تعيين شريف النسيري،  منسقا عاما للحملة في المملكة العربية السعودية.

وقال نصر مطر، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج، إن المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم وكان لا بد أن يتحمل مسؤولية الحملة فيها كادر بكفائة متميزة.

وأضاف مطر، أن اختيارنا لشريف النسيري إنما جاء عن قناعة في قدراته على إدارة حملة بحجم حملة مواطن في المملكة العربية السعودية والتي لها العديد من الأفرع في المدن الكبرى بالمملكة.

وأضاف منسق عام حملة مواطن في الخارج أن ثقتنا كبيرة في النسيري لما يملكه من قدرات تؤهله لقيادة حملة تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسيةجديدة.

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