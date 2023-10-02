أسعار البقوليات اليوم الاثنين 2-10-2023 في الدقهلية

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر العدس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

سعر الكيلو بمحلات العطارة من 34 جنيها وحتى 42 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

سعر الفاصوليا البيضاء من 40 وحتى 45 جنيها.

سعر اللوبيا بلغ 40 جنيها.

سعر غلة الفيشار 48 جنيها.

- سعر الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنبهات.

سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 28 وحتى 32.5 جنيها.

- سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 45 جنيها، والحبة الكبيرة من 48 جنيها إلى 51 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 14.5جنيها.

سعر مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 6.5 جرام

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 16 جنيها.

ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 15جنيها.

عواد مكرونة كيلو 23 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيها في المحلات الخاصة.

ببنما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيها.

والكيس 350 جرام يباع بسعر 6.75 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 23 جنيها.

سعر الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.