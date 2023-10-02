بث مباشر مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة تويتر ( 0 - 0 ) آلحين : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وإستقلال دوشنبه بث مباشر الشوط الآول اليوم يلا شوت [أبطال أسيا 2023]

مشاهدة مباراة النصر وإستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء آسيوي جديد بين Al Nassr - Esteghlal Dushanbe اليوم، بث مباشر مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه تويتر: مشاهدة مباراة النصر وإستقلال دوشنبة بث مباشر اليوم يلا شوت ، وتستضيف مدينة الرياض السعودية مباراة مثيرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2024، حيث سيتقابل فريق النصر السعودي مع نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في هذه البطولة القارية المهمة.

مشاهدة مباراة النصر وإستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم يلا شوت

عندما تدق الساعة التاسعة وينطلق الفريق العالمي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو نحو تحقيق حلمه في البطولة الآسيوية. ستكون هذه المباراة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر، حيث يواجه النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه الإيراني في مباراة تعتبر حاسمة لمسار الفريقين في البطولة ، وسيتم لعب هذا اللقاء في ملعب العالمي، وسيكون حاضرًا في الملعب جماهير النصر الوفية، والتي من المتوقع أن تكون لها الدور الكبير في دعم وتحفيز لاعبي الفريق ورفع معنوياتهم. ستكون هذه الليلة مميزة بالنسبة للجماهير التي ستشهد تألق فريقها على الساحة القارية.

إن النصر يسعى إلى تحقيق النجاح والتألق في بطولة دوري أبطال آسيا، وسيكون على لاعبيه القيام بأداء مميز والتفاني في الملعب من أجل تحقيق هذا الهدف. كما أن تأثير الجماهير سيكون حاسمًا في توجيه الفريق نحو الانتصار ، وإن هذه المباراة لن تكون مجرد مباراة رياضية، بل ستكون مناسبة لتكون حدثًا خاصًا يجمع بين اللاعبين والجماهير في جو من التواصل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. ستكون لحظات الليلة مليئة بالمشاعر والتشويق، ونأمل أن يرى الجميع ما يسرهم على أرض الملعب.

ويحتل النصر صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بـ 3 نقاط، فيما يأتي استقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري في المرتبة الثانية بنقطة من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى، ويتذيل بيرسبوليس الترتيب بدون نقاط.

فريق النصر يدخل هذه المواجهة وهو في أوج الأداء، حيث يتصدر ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0. هذا الفوز جاء كتأكيد للقوة والإمكانيات التي يتمتع بها الفريق السعودي في هذه البطولة.

من ناحية أخرى، تعادل فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي مع فريق الدحيل القطري في الجولة الأولى بنتيجة سلبية، وهو يسعى لتحقيق الانتصار في هذه المباراة لتعويض هذا التعادل وتحقيق نقاط ثمينة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية، لم يسجل بعد في دوري أبطال آسيا، وهو يسعى جاهدًا لافتتاح العداد التهديفي ومساهمة فعالة في تحقيق الفوز لفريقه.

يعيش النصر أوقاتًا ذهبية حيث لم يتعرض لأي هزيمة منذ منتصف أغسطس/آب الماضي. خاض الفريق 9 مباريات نجح في الفوز بها جميعًا سواء في الدوري السعودي أو كأس الملك أو دوري أبطال آسيا. هذا الأداء المميز يعكس التفوق والاستقرار الذي يعيشه النصر في الفترة الحالية.

مباراة النصر واستقلال دوشنبه ستُقام على ملعب الأول بارك في الرياض، وهو ملعب تاريخي يشهد العديد من المباريات الكبرى في السعودية. يُتوقع أن يكون هذا الاستاد مكانًا مليئًا بالجماهير الداعمة للنصر، وستكون الأجواء مثيرة ومميزة خلال هذا اللقاء الهام.

بالنظر إلى الأداء القوي الذي يقدمه النصر حاليًا وإلى طموحاته في البطولة، يعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية للفريق السعودي لتعزيز موقعه في المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل إلى المراحل المتقدمة من دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة النصر واستقلال منقولة عبر قناتي بي إن سبورتس الآسيوية وSSC السعودية.

المباراة ستكون مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC HD 3" المتاحة للجماهير العربية جميعًا.

وفقط داخل السعودية، ستكون المباراة متاحة عبر قناتي SSC1 HD وSSC EXTRA 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال

beIN Sports AFC HD 3

SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة النصر واستقلال يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 3 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 3 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز الخطأ SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Sports AFC 3 HD (نايل سات) نايل سات 12245 عمودي 27500 2/3 beIN Sports AFC 3 HD (سهيل سات) سهيل سات 10850 أفقي 27500 3/2

من معلق مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024؟

عبر قنوات بي إن سبورتس، سيتواجد المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على مباراة النصر واستقلال.

أما عبر قناة SSC السعودية، سيتولى المعلق عبدالله الحربي مهمة التعليق على مجريات المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر واستقلال بثلاث وسائل، ولكن جميعها مدفوعة.

المباراة منقولة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" بجانب خدمة بي إن كونكت.

متى موعد مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة النصر واستقلال هو الإثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة تويتر

تشكيل النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه

حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع محمد قاسم - إيمريك لابورت - على لاجامي - سلطان الغنام. خط الوسط فوفانا - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش. الهجوم عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

قرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي يقود الفريق السعودي النصر، اتخاذ قرار جريء بشأن مشاركة اللاعب السنغالي ساديو ماني في مباراة الفريق أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في بطولة دوري أبطال آسيا. سنستعرض في هذا المقال قرار المدرب وتأثيره على الفريق وتطورات المباراة المنتظرة.

من المعروف أن النصر السعودي هو أحد أندية كرة القدم الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعد واحدًا من الأندية الرائدة في الشرق الأوسط. يمتلك النصر تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والقاري. وفي إطار مشاركته في دوري أبطال آسيا، يسعى الفريق إلى تحقيق النجاح والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنــــا

ومن جهة أخرى، يعتبر ساديو ماني واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. اللاعب السنغالي الشهير قد لعب لعدة أندية كبرى في أوروبا وحقق العديد من الإنجازات مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي. انضم ماني إلى صفوف النصر السعودي في صيف عام 2023 بعد انتقاله من ليفربول، وتوقع الكثيرون أن يكون إضافة قوية للفريق في مشواره في دوري أبطال آسيا.

ومع انطلاق المباراة المنتظرة بين النصر واستقلال دوشنبه في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، جاءت المفاجأة بقرار المدرب لويس كاسترو باستبعاد ساديو ماني من قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة. هذا القرار أثار تساؤلات واستغرابًا من قبل الجماهير ومحبي الفريق، خصوصًا أن ماني يعتبر لاعبًا مميزًا ومهمًا في صفوف النصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه | من هنــــا

قد يتساءل الكثيرون عن الأسباب وراء هذا القرار الجريء، وهل كان مبررًا أم لا. يمكن أن تكون هناك عدة عوامل قد أثرت في هذا القرار، ومنها:

قوانين دوري أبطال آسيا: يفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوانين صارمة تتعلق بتسجيل اللاعبين ومشاركتهم في المباريات. واحدة من هذه القوانين تنص على أن كل فريق يجب أن يعتمد على 5 .

تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: إيمريك لابورت، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد قاسم.

في خط الوسط: عبد الله الخبيري، بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أنديرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب.

تشكيلة النصر ضد استقلال دوشنبه

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبة الطاجيكي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.