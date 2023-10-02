موانئ البحر الأحمر تتداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و575 شاحنة و891 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1200 راكب بموانئها.

وذكرت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 9 آلاف طن بضائع، و246 شاحنة و839 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و329 شاحنة و52 سيارة.

ونوهت بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن و107 شاحنات.

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ءخاة وعلى متنها حديد مسلح بوزن 4 آلاف طن قادمة من جدة، والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 750 سيارة قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة الحسين وعلى متنها 30 سيارة متجهة إلى جدة.