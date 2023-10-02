مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء آسيوي جديد بين Sepahan v Al Ittihad اليوم، بث مباشر مباراة الإتحاد ضد سباهان أصفهان تويتر: مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بث مباشر اليوم يلا شوت، وتستمر مغامرة النادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا، والمرحلة الثانية من هذه المغامرة ستقام في إيران، حيث سيواجه فريق الاتحاد نادي سباهان أصفهان في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ابتدأ "العميد" مشواره في المجموعات بأداء رائع وانتصار مثير على نادي أجمك بنتيجة 3-0 في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، لكنه واجه صعوبات في المباريات التالية وسجل أداءً دون المستوى المعتاد.

تعادل الاتحاد دون أهداف مع الفيحاء في الدوري السعودي، وسبق ذلك الصراع في مباراة صعبة مع الخلود انتهت بفوزه بركلات الترجيح في كأس الملك.

من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن احتمالية غضب اللاعب كريم بنزيما ورغبته في مغادرة الاتحاد بعد فترة قصيرة من انضمامه، لكن لم تتضح حقيقة هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

مباراة الاتحاد أمام سباهان في ملعب نقش جهان ستكون حاسمة في مسار موسم فريق نمور جدة. فإذا تمكن الفريق من تحقيق الفوز، سيعيد الهدوء إلى أجواء الفريق، بينما إذا كانت النتيجة سلبية، فقد تشتعل أحداث الفريق بشكل أكبر تحت قيادة نونو سانتو.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك خياران لمتابعة مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024، لكن في كلتا الحالتين ستكون القناة الناقلة مشفرة.

المباراة ستكون منقولة داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة، أما من خارجها وفي بقية بقاع المنطقة العربية فستكون متاحة عبر قناة beIN Sports AFC 2 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان

SSC1 HD

beIN Sports AFC 2 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

القناة التردد (على نايل سات) الاستقطاب الترميز الخطأ SSC 1 HD 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Sports AFC 2 HD (نايل سات) 12245 عمودي 27500 2\3 beIN Sports AFC 2 HD (سهيل سات) 10850 أفقي 27500 3\2

من معلق مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

عبر قنوات SSC، يمكنك متابعة مباراة الاتحاد وسباهان بتعليق المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.

أما عبر قنوات بي إن سبورتس، فسيتولى المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي مهمة التعليق على مجريات القمة المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد وسباهان بثلاث وسائل، ولكن جميعها مدفوعة.

المباراة منقولة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" بجانب خدمة بي إن كونكت.

متى موعد مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مباراة الاتحاد وسباهان مساء الإثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب نقش جهان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر مباراة الإتحاد ضد سباهان أصفهان تويتر

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى عبد الله المعيوف خط الدفاع مهند الشنقيطي عمر هوساوي حسن كادش أحمد بامسعود خط الوسط (الإرتكاز) فابينيو كانتي خط الوسط (المهاجم) رومارينيو كورنادو خط الهجوم صالح العمري عبد الرزاق حمد الله

تعمد الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي إلى الوجود، حيث تتناول الشائعات إمكانية رحيله عن الفريق. ويأتي ذلك في سياق موجة من الأحاديث حول عدم سعادة بنزيما في النادي السعودي واحتمال رغبته في مغادرته.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان | من هنـــا

وفي الآونة الأخيرة، غاب بنزيما عن بعض مباريات الاتحاد بسبب إصابة عضلية، مما أثار مزيدًا من الشائعات حول حالته الصحية، بما في ذلك إمكانية إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه، صرح الإعلامي السعودي وليد الفراج خلال برنامجه التلفزيوني بأن كريم بنزيما قد اشترى منزلًا جديدًا في مدينة جدة وقام بتصميمه وديكوره بشكل كامل. وأشار الفراج إلى أن بنزيما حاليًا في نادي الاتحاد ومرتبط بالعيادة الطبية للعلاج من إصابته، مما يشير إلى أن وضعه الصحي قد تحسن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان | من هنـــا

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد غياب بنزيما عن مباراة الاتحاد أمام سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، ومن المنتظر أن يستعيد نونو سانتو، مدرب الفريق، خدمات بنزيما خلال مباراة الديربي أمام الأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي مباراة سابقة أمام الفيحاء، غاب بنزيما عن تشكيلة الاتحاد وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.