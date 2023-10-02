بقيادة كهربا.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في كأس مصر

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

 

يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره إنبي، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر أمام نظيره إنبي ضمن منافسات كأس مصر.

ونجح لاعبي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه المثير على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.


موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد حمدي عبد القادر – كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في مصر والوطن العربي.

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