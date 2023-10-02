"مستقبل وطن" ينظم مسيرات حاشدة بميادين الجمهورية لتأييد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

شهدت ميادين الجمهورية توافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة، وذلك ضمن فعاليات نظمها حزب مستقبل وطن، بهدف التأكيد على رغبتهم في ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شارك العديد من المواطنين في هذه المسيرات التي نظمها حزب مستقبل وطن، معبرين عن تأييدهم لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز جهود بناء الدولة المصرية، وتنفيذ المشروعات التنموية.

شهدت عدة ميادين خروجًا للمواطنين من مختلف المحافظات، حاملين أعلام مصر ولافتات ضخمة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي. قام المشاركون بجولات في الشوارع وهم يحملون الأعلام وصور الرئيس السيسي، واستخدموا سيارات مجهزة بمكبرات الصوت لترديد الأناشيد والأغاني الوطنية التي تعبر عن دعمهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مسيرات "مستقبل وطن"

مسيرات "مستقبل وطن"

مسيرات "مستقبل وطن"

مسيرات "مستقبل وطن"

مسيرات "مستقبل وطن"