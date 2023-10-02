"مستقبل وطن" ينظم مسيرات حاشدة بميادين الجمهورية لتأييد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

أخبار مصر
مسيرات مستقبل وطن
مسيرات "مستقبل وطن"

شهدت ميادين الجمهورية توافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة، وذلك ضمن فعاليات نظمها حزب مستقبل وطن، بهدف التأكيد على رغبتهم في ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شارك العديد من المواطنين في هذه المسيرات التي نظمها حزب مستقبل وطن، معبرين عن تأييدهم لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، لمواصلة مسيرة التنمية وتعزيز جهود بناء الدولة المصرية، وتنفيذ المشروعات التنموية.

شهدت عدة ميادين خروجًا للمواطنين من مختلف المحافظات، حاملين أعلام مصر ولافتات ضخمة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي. قام المشاركون بجولات في الشوارع وهم يحملون الأعلام وصور الرئيس السيسي، واستخدموا سيارات مجهزة بمكبرات الصوت لترديد الأناشيد والأغاني الوطنية التي تعبر عن دعمهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مسيرات "مستقبل وطن"
مسيرات "مستقبل وطن"
مسيرات "مستقبل وطن"
مسيرات "مستقبل وطن"
مسيرات "مستقبل وطن"
مسيرات "مستقبل وطن"
الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي مستقبل وطن
Elfagr.org

مواد متعلقة

حملة مواطن تعلن تشكيل هيئاتها العليا على مستوى اللجان لبدء فعاليات دعم السيسي ودعوته للترشح

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة النصر السعودي تويتر آلحين { 0 - 0 }: كورة لايف مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه بث مباشر الشوط الأول اليوم يلا شوت [ آبطال آسيا ]

بث مباشر تويتر | الآن ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة النصر واستقلال دوشنبه في أبطال آسيا.. يلا شوت

عاجل.. الاتحاد السعودي ينسحب من مباراة سباهان والبعثة تتجه إلى المطار

عاجل - إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا [ أزمة غير رياضية ]

عاجل : إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

محاولات من أجل إقامة مواجهة اتحاد جدة وسابهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة بعد انسحاب اتحاد جدة من مباراة سباهان في دوري أبطال آسيا

رسميًا.. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان في دوري أبطال آسيا