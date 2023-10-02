الانتخابات الرئاسية المقبلة| انطلاق فاعليات حملة مواطن لدعم السيسي في بني سويف

انطلقت اليوم فاعليات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في محافظة بني سويف، لدعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وتأييده من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.



وقرر محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين كل من الدكتور سيد بكري - عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، عضوا بالهيئة العليا للحملة وكذلك الدكتور أحمد صوفي - نائب عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، عضوا بالهيئة العليا للحملة، والعمل على حشد أهالي بني سويف لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى مساهمتهم في حالة الوعي بين الشباب داخل قرى ومدن المحافظة.



كان عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمد بمركز وقرى محافظة بني سويف، أعلنوا تدشين حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

يذكر أن محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.