الرئيس السيسي: حين لبيت نداء المصريين لم أكن أملك خزائن الأرض

توك شو
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إرادة المصريين هى الباعث الأساسي في استكمال حلم بناء الدولة الحديثة، لافتا إلى أن الجمهورية الجديد تسعى لاستكمال احلامنا لمصرينا العزيزة، ونجدد العهد على العمل. 

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وأشار السيسي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، مضيفًا: "بأنني حين لبيت نداء المصريين لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية، ولم أكن أملك سوى إيماني بالله حاملا معي شرف العسكرية المصرية ويكفيني بها وساما على صدري".

وأضاف، "اليوم ونحن بصدد استحقاق انتخابي"، مناشدا المصريين أن يجعلوا الانتخابات تشهد تعددية، معربا عن سعادته بتنوع المرشحين".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز
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