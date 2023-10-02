عاجل| السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسميا عزمه الترشح على منصب رئيس جمهورية مصر العربية، في انتخابات الرئاسة التي سيبدأ التصويت فيها يوم 1 ديسمبر 2023، بحسب ما أوردت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، يقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط، بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهراما وللحضارة تاريخا، وأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها، لم أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية.

وتابع: لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر، وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص، حاملا معي شرف العسكرية المصرية، ويكفني وساما على صدري.