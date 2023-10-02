مطر: إعلان ترشح الرئيس السيسي مصدر فرحة للمصريين بالخارج

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة وقع موقع الفرح والسرور على نفوس أبناء الجالية المصرية في الخارج.

وأضاف مطر أنه بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح قمنا بالتواصل مع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في كل دول العالم وذلك للتنسيق فيما بيننا للبدء الفوري في فعاليات الحملة لحشذ همم المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وذكر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج إن أعضاء الحملة جميعا على أهبة الاستعداد للانطلاق في كافة الدول وعواصمها والمدن التي يتواجد فيها المصريون خارج مصر لأداء مهمتهم الوطنية في دعم قائد الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: إننا على ثقة تامة في تفاعل إيجابي من أبناء الجاليات المصرية في الخارج مع دعوتنا الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في الخارج هم جنود تحت إمرة القائد ورهن إشارة الوطن.

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