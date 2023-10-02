حملة مواطن تشكر السيسي لاستجابته للمطالب الشعبية وإعلانه ترشحه لفترة رئاسية جديدة

وجه محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته للمطالب الشعبية والحشود في الشوارع وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة، إن الحملة تشارك في الحشود الغفيرة في الميادين العامة بكافة المحافظات، مشيرا إلى إنه بعد الإعلان ستبدأ خطوات العمل الحقيقة الداعمة للرئيس في كل شارع من شوارع مصر لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة وتأييد الرئيس السيسي، في الفترة الراهنة لاستكمال البناء وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات هذا الشعب الذي يستحق الكثير والكثير لتحيا مصر بكل أبنائها الشرفاء والمخلصين.