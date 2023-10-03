مدير إدارة حدائق القبة التعليمية يقود مسيرة حب وتأييد للرئيس السيسي

قال الدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية إنه بناء على توجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خرج جميع القيادات والعاملين والمعلمين ومديري المدارس بالإدارة في مسيرة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

اتسمت المسيرة بالحب والخوف على الوطن

وأكد "الجندي"، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بالعاصمة الإدارية أسعد الشعب المصري العظيم الذي كان ينتظر هذا القرار بفارغ الصبر، وجاء تلبية لمطالب الملايين الذين اصطفوا أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد ومبايعة له في مشاهد وطنية تجسد أسمى مقومات الحق والخير والعدل ورد الجميل لمن أنقذ مصر والمصريين.



وأضاف مدير إدارة حدائق القبة التعليمية، أن يوم الاثنين 2 أكتوبر سيظل يومًا تاريخيًا للمصريين، وشاهدًا على تلبية الرئيس لمطالب شعبه العظيم بالترشح للانتخابات الرئاسية، حفاظًا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وحرصًا على مصلحة البلاد والعباد واستكمالا للمشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة، ولم تحدث منذ 100 سنة.

وأضاف الجندى أن هذا اليوم هو عيد وفرحة لكل أبناء الشعب المصري البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس بكل اقتدار وتميز، مشيرًا إلى أن مصر تبدأ من اليوم مرحلة جديدة مع قائد مسيرة العطاء الذي أعاد مصر إلي مكانتها عالميا وأصبحت قلب افريقيا النابض وتصدرت الريادة مرة أخرى.

وأوضح أن التحديات كبيرة وكثيرة ولكن مصر السيسي تقف على أرض صلبة قوية نابعة من إرادة حديدية للقيادة السياسية الحكيمة بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في أرض الكنانة مع إيمان شديد من أبناء الشعب المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.