ميناء الإسكندرية يتداول 4126 حاوية و258 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة



شهدت حركة تداول الحاويات والشاحنات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

حيث شهدت حركة تداول الحاويات 4126 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، شكلت الحاويات الصادرة 43% تقريبا، كما تم تداول 258 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقال المتحدث باسم الميناء أحمد بريقع- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إنه تم دخول وخروج 57 سفينة خلال هذه المدة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين علي، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية; لمنع التلوث بكافة صوره.