السعودية تحقق المركز الثاني عالميًا في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023

حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.



وأوضحت وزارة السياحة السعودية في بيان، بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر"، الصادر مؤخرا عن منظمة السياحة العالمية.



وأكدت أن هذه الإنجازات تعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية متميزة، معتبرة أن التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين يعكس ثقة المسافرين في الخيارات السياحية السعودية الجاذبة وتنوعها، كما أنه يضاف للإنجازات المتميزة التي حققتها في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي.