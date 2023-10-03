مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت

كلاسيكو الأبطال مع Napoli vs Real Madrid اليوم ، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي تويتر : مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت ، وسيشهد ملعب دييغو أرماندو مارادونا مباراة مثيرة تجمع بين نادي نابولي ونادي ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

بدأ ريال مدريد مساره في دوري الأبطال بفوز صعب على منافسه أونيون برلين بنتيجة هدفٍ نظيف، بينما فاز نابولي على براغا بنتيجة 2-1.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأندية إيطالية طويل ومثير، حيث واجه الفريق الملكي تسعة أندية إيطالية في مختلف المسابقات، وأحرز في هذه المباريات 44 فوزًا، وتعادل في 11 مباراة، وتلقى 25 هزيمة.

لم يتذوق ريال مدريد طعم الهزيمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة، وحقق ريال مدريد ثلاث انتصارات وتعادل واحد.

خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد تسعة أهداف، بينما استقبلوا ثلاثة أهداف من لاعبي نابولي.

يجدر بالذكر أن ريال مدريد قد حقق انتصارًا صعبًا ومهمًا على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

متى موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال 2024؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد ونابولي قناة "beIN Sports 1 HD".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال 2024؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-24 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

ما تشكيل نابولي المتوقع ضد ريال مدريد؟

مركز اللاعبين حراسة المرمى كيبا خط الدفاع داني كارفاخال - إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو خط الوسط جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جوسيلو - فينيسيوس جونيور

تشكيلة نابولي ضد ريال مدريد

مركز اللاعبين حراسة المرمى أليكس ميريت خط الدفاع دي لورينزو - ليو أستيجارد - دي سوزا - أوليفيرا خط الوسط أندريه أنجيسا - لوبوتكا - زيلينسكي خط الهجوم كفاراتسخيليا - أوسيمين - ليندستروم

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي تويتر

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة تحديًا كبيرًا حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق نابولي الإيطالي. تلك المباراة ستجرى مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ستقام المباراة على أرضية ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في نابولي ومن المتوقع أن تكون مواجهة قوية بين الفريقين. يأتي ريال مدريد إلى هذه المباراة بعد الفوز الصعب على يونيون برلين الألماني في المباراة الأولى بنتيجة 1-0. من ناحية أخرى، فقد حقق نابولي الإيطالي الفوز في الجولة الأولى على فريق سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 2-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

ريال مدريد يسعى للفوز بهذه المباراة ليتصدر ترتيب المجموعة، بينما يطمح نابولي في الاستمرار في سلسلة الانتصارات والحفاظ على موقع الصدارة.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المدينة المحلية وتعد هذه المباراة من أبرز اللقاءات في هذا الدور من البطولة.

تلقى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اتهامات خطيرة من قبل مانويل فياريخو، مفوض الشرطة الإسبانية. وقد اتهم فياريخو بيريز بتقديم رشاوى للجنة الحكام قبل مباراة نادي برشلونة. وبالرغم من تلك الاتهامات الجسيمة، إلا أن الكثيرون يشكون في إمكانية تحقيق أي تأثير على بيريز بسبب مكانته ونفوذه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

فلورنتينو بيريز، الذي يعتبر واحدًا من أكثر رؤساء الأندية نفوذًا في عالم كرة القدم، يتمتع بمكانة قوية في ريال مدريد والرياضة الإسبانية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك موقفًا رفيعًا في الأعمال والسياسة، مما يجعل من الصعب مهاجمته بسهولة.

ومع ذلك، فقد أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه نيته مقاضاة مانويل فياريخو بسبب تلك الاتهامات الزائفة. وأشار بيريز إلى أن هذه التصريحات هي تصريحات كاذبة، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن سمعة النادي ورئيسه.

يظهر من خلال هذا الحادث الصراع القائم بين الأندية والجهات الرقابية في عالم كرة القدم، والذي يمكن أن يكون معقدًا ومليئًا بالتوترات والتحديات.