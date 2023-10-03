البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.1 بالمئة في 2023

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا بواقع 5.1 بالمئة في 2023، وفقا لتقرير التحديث الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر عن البنك حديثًا.



وأوضح التقرير، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية أن النمو الاقتصادي في المنطقة العام الجاري أعلى من المتوسط المتوقع لجميع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى.



وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن يظل النمو قويًا عند 5 % في 2023، لكنه سيشهد انخفاضًا في النصف الثاني من،2023 كما أنه من المتوقع أن يسجل 4.5 % خلال 2024.



وقالت " مانويلا فيرو،" نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إن "منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لا تزال واحدة من المناطق الأسرع نموا والأكثر ديناميكية في العالم، حتى إذا كان نموها معتدلا"، وأنه "على المدى المتوسط، سيتطلب الإبقاء على نمو عال إجراء إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية، وتنويع الشركاء التجاريين، وإطلاق العنان لتعزيز القدرة الإنتاجية والقدرة على خلق فرص عمل في قطاع الخدمات.