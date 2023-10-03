عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: السيسي يستحق فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء

قال الدكتور مؤمن محمد علي، أمين كلية الزراعة بجامعة أسوان، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصية قيادية فريدة من نوعها ويتمتع بتحمل الضغوطات ولديه القدرة على تخطيها، مؤكدا إنه يستحق فترة رئاسية جديدة ليكمل ما بدأ من نهضة وتحول في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، في تصريحات خاصة، أن التحدي الصعب الذي تمر به مصر لا يستطيع أحد العبور منه إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لديه من خبرة ومعرفة بمجريات الأمور وما يحاك لمصر من الداخل والخارج.



وأوضح عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، أن رؤية الرئيس كاشفة منذ إعلانه الترشح في 2014 بأنه دائم المكاشفة مع الشعب ولا يخشى على شعبيته ويبيع الكلام والوهم وإنما يعمل ويعمل بكل جد ومعه رجال مخلصين محبين لوطنهم يعملون ليل نهار من أجل حفظ تراب مصر وتطويرها وتنميتها.

كان محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، أعلن في وقت سابق تدشين أول وأكبر حملة في الداخل والخارج لدعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وكذلك دعوة جموع الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويكون اختيارهم الأول هو مصر.