44 % ارتفاع بمداخيل السياحة في المغرب

سجلت مداخيل السياحة في المغرب ارتفاعًا بنسبة 33 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ رقمًا قياسيًا قدره 71.4 مليار درهم.



وقالت وزارة السياحة في بيان لها، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، إن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع عدد السياح إلى 10.2 مليون سائح بنهاية أغسطس الماضي، أي بزيادة بنسبة 49 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.



وأضافت أنه "على الرغم من تحديات ما بعد الزلزال، فإننا متفائلون بآفاق القطاع في نهاية العام، ونعمل بشكل وثيق مع مهنيي القطاع من أجل الأبقاء على الأنشطة التي يتم القيام بها والعمل بسرعة على إعادة إطلاق نمو القطاع".