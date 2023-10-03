الروبل الروسي يتراجع إلى ما دون 100 مقابل الدولار



تراجع الروبل الروسي إلى ما دون العتبة الرمزية 100 مقابل الدولار الأميركي مع استمرار تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج واستمرار تقلص الميزان التجاري في الضغط على العملة.

وتعافى الروبل قليلًا خلال الصباح، وكان يحوم فوق مستوى 99.5 مقابل الدولار بحلول الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت لندن تقريبًا.

وعندما تراجع الروبل آخر مرة إلى أرقام ثلاثية في أغسطس آب، دعا بنك روسيا إلى اجتماع طارئ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%.

وجاء القرار بعد أن كتب المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين مقالة افتتاحية ألقى فيها باللوم على انخفاض العملة وتسارع التضخم على "السياسة النقدية المتساهلة".

وقام البنك المركزي بعد ذلك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية أخرى إلى 13% في اجتماعه في سبتمبر أيلول، مشيرًا إلى استمرار الضغط التضخمي المرتفع في الاقتصاد الروسي.

وقال بنك روسيا في بيان عقب الاجتماع: "لقد تبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف".

وارتفع معدل التضخم الروسي اعتبارا من 11 سبتمبر أيلول إلى 5.5% سنويا من 5.2% في أغسطس آب و4.3% في يوليو تموز، وقال البنك المركزي إن الضغوط اشتدت مع "انتقال ضعف الروبل إلى الأسعار".

وعلى الرغم من أن الكرملين ألقى باللوم على السياسة النقدية المتساهلة في الانخفاض السريع في قيمة العملة، فقد أشار البنك المركزي إلى انخفاض حاد في فائض الحساب الجاري للبلاد.

وفي تقريره الصادر في سبتمبر أيلول، قدر بنك روسيا أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب بلغ 25.6 مليار دولار، بانخفاض 86% على أساس سنوي من 184.8 مليار دولار للفترة المقابلة من عام 2022. وانخفض الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنسبة 68.3% أو 156.7 مليار دولار.