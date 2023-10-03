عبدالسند يمامة: سأتقدم بأوراق ترشحي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الخميس

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات ووهي مسألة مهمة جدا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدي صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهد ولكن الحمد لله النتيجة مطمئنة.

وأكد رئيس حزب الوفد أنه سيتقدم يوم الخميس القادم بأوراق ترشحه رسميآ للهيئة الوطنية للانتخابات لأن جميع الاوراق جاهزة ومستكملة بشكل رسمي، وطالب رئيس حزب الوفد من الشعب المصري بالاختيار الجيد والموضوعي للمرشحين الذين سيتقدمون بالترشح وفحص برنامجه الانتخابي وماذا سيقدم هذا المرشح وذلك من أجل بلدنا مصر الحبيبة.

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أننا على أعتاب أزمات اقتصادية ولدينا فرصة للتغيير فى الأشخاص والرؤى ولدينا مشاكل فى الديمقراطية.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلي أن أبرز قضية بالنسبة إليه قضية الإصلاح الاقتصادي وهناك برنامج متكامل انتخابي سأبشركم به قريبا، وفرص حزب الوفد فى الانتخابات هي المنافسة وليس المشاركة.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية السابقة بسبب قرار الهيئة العليا آنذاك رغم معارضتي لهذا القرار لأن الحزب السياسي، لا بد أن يشارك فى الاستحقاقات السياسية، ولكن المناخ الفترة الحالية يسمح لدخول ووجود منافسة انتخابية ولا يوجد مبررات لعدم المشاركة.

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بأن شعار حزب الوفد فى الانتخابات " قوم يا مصري" لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة ١٩١٩ وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.