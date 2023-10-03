عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: السيسي هو المشروع الأهم في تاريخ مصر الحديث

قال المهندس نشأت فايد، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه أمس تلبية لرغبة الجماهير الغفيرة، كان رسالة منه للشعب إنه منهم ويسمع أصواتهم ويحس بمعاناتهم ويبذل الجهد الوفير لرفعة هذا الوطن وأبنائه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، هو المشروع الأهم في تاريخ مصر الحديث، لتحديه كل الظروف وإصراره على العبور.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، إن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني يحتم علينا أن نقف جميعا من أجل العمل والبناء وتقوية مصر على كافة المستويات وأن تكون المستقبل كما هي الماضي والحاضر.



كان محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، أعلن في وقت سابق تدشين أول وأكبر حملة في الداخل والخارج لدعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وكذلك دعوة جموع الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويكون اختيارهم الأول هو مصر.