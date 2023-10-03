مشاهدة مباراة وغلطة سراي بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء الأبطال Manchester United vs Galatasaray اليوم، بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد جلطة سراي تويتر: مشاهدة مباراة وغلطة سراي بث مباشر اليوم يلا شوت، ما في لقاء مثير ومرتقب، سيتقابل فريق مانشستر يونايتد وجالطة سراي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا في موسم 2023/2024. هذه المباراة ستُقام على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، الذي يعتبر معقلًا تاريخيًا للشياطين الحمر، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات.

يأتي هذا اللقاء ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرقًا قوية مثل مانشستر يونايتد وجالطة سراي، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني وكوبينهاجن الدنماركي. وفي الجولة الأولى من المجموعة، تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مثيرة على أرضه وأمام جماهيره أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، بينما انتهت مباراة جالطة سراي وكوبينهاجن بالتعادل 2-2.

يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة للعودة إلى منافسة قوية في المجموعة والحصول على أول ثلاث نقاط لهما. سيكون لديهما الفرصة لتقديم أداء مميز والمنافسة على التأهل إلى مراحل البطولة الأخرى.

ملعب "أولد ترافورد" سيكون شاهدًا على هذه المواجهة المثيرة، حيث يتوقع أن يمتلئ الملعب بجماهير الشياطين الحمر الوفية الذين سيدعمون فريقهم بشغف وحماس. ستكون هذه المباراة فرصة للاستمتاع بلحظات كرة القدم الكبرى والمشاهدة المثيرة على أرض الملعب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023/2024، غدًا الثلاثاء الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتي تقام على أرضية ستاد «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

وتقوم مجموعة قنوات بين سبورت بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، وستقوم بنقل مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي غدًا عبر قناة بين سبورت أتش دي 2.

بي ان سبورت اتش دي 2 عصام الشوالي سبورت 1 المجرية ديجي سبورت 2 HD رومانيا قناة بي ان سبورت HD 1 الانجليزية كوزموت سبورت 3 اتش دي المزيد من زعانف سبورت 2 اتش دي زيغو سبورت راسينغ HD Arena Sport 2 HD بريميوم صربيا ارينا سبورت 9 HD كرواتيا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي بث مباشر

قناة FOX SPORTS الدوري الهولندي 4 / تردد 11739 أفقي / معدل الترميز 29900 / قمر استرا 3A.

قناة 5 إيطاليا / التردد 11917 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هوت بيرد.

قناة RTS 1 صربيا / تردد 11554 أفقي / معدل الترميز 30000 / قمر يوتلسات W2.

قناة سكاي سبورت 1 الألمانية / تردد 12031 أفقي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي Astra 1B 1H 2C.

قناة / تردد قناة TVP Sport HD 10834 عمودي / معدل الترميز 27500 / ستالايت هوت بيرد.

قناة زيجو سبورت سيليكت HD / التردد 12129 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي استرا 3A.

قناة كلوب RTL / تردد 12722 أفقى / معدل الترميز 23500 / قمر استرا 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد 11054 أفقى / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هوت بيرد.

قناة النجاح / تردد 11231 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي أفغان سات 48 درجة شرقا.

قناة النجاح / تردد 11231 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي أفغان سات 48 درجة شرقا. قناة IRIB Varzesh / تردد 11881 أفقى / معدل الترميز 27500 / قمر عربسات.

قناة الراي 1 / تردد 11766 عمودي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هوت بيرد 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد 12322 أفقي / معدل الترميز 27500 / القمر الصناعي هيسباسات 1a.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد جلطة سراي تويتر

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي بث مباشر اليوم.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي مباشرة عبر منصة beIN Sports Connect.

يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تعويض هزيمته القاسية في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023/2024، حيث انهزم أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 على أرضية ملعب أليانز أرينا. هذه الهزيمة كانت صدمة كبيرة للفريق الإنجليزي الشهير، والذي يسعى للعودة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي | من هنــــا

مانشستر يونايتد يسعى أيضًا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة التي مني بها في الدوري الإنجليزي، حيث انخرط في سلسلة من النتائج السلبية وتراجع في ترتيب الجدول إلى المركز العاشر. لذلك، يأمل الفريق في تحقيق الانتصار في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، نجح فريق جالطة سراي في تحقيق تعادل صعب في الجولة الأولى أمام فريق كوبنهاجن الدنماركي، حيث انتهت المباراة بتعادل 2-2. هذا التعادل كان إنجازًا إيجابيًا للفريق التركي، والذي يسعى إلى مواصلة تقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

من الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد استعاد لاعبه البرازيلي أنتوني بعد غيابه عن التدريبات بسبب الأزمة التي واجهها بالاعتداء على صديقته السابقة في البرازيل. وعلى الجانب الآخر، سيغيب لاعب الوسط الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عن مانشستر يونايتد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بسبب العملية الجراحية التي سيجريها في مشط قدمه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي | من هنــــا

جالطة سراي، من جهة أخرى، لم يخسر في أول ست مباريات في الدوري، حيث حقق خمس انتصارات متتالية بعد التعادل السلبي في مباراتهم الأولى على ملعب قيصري سبور. هذه النتائج تشير إلى أن الفريق التركي في حالة جيدة وجاهز للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.