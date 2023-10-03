مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر يلا شوت الآن

قمة دوري الأبطال Real Madrid Vs Napoli اليوم، بث مباشر مباراة ريال مدريد الاسباني تويتر: مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت، ستشهد جولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 مباراة نابولي وريال مدريد تلك التي تجمع بين الفريقين في ملعب دييغو أرماندو مارادونا. تعد هذه المباراة من بين أبرز المباريات في هذه الجولة ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام لمحبي كرة القدم.

بدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بفوز صعب على يونيون برلين الألماني في الجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة. يأمل ريال مدريد في مواصلة الانتصارات وتحقيق أول ثلاث نقاط على أرضية نابولي.

أما نابولي، فقد عاد من البرتغال بثلاث نقاط بعد الفوز على سبورتنغ براغا بهدفين لهدف. ومع ذلك، يواجه الفريق بعض المشاكل في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الخلافات الداخلية والقضايا القانونية مع لاعبيه.

فيما يتعلق بأداء الفريقين في الدوري الوطني، حقق ريال مدريد انتصارين في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، بما في ذلك فوزه على جيرونا بثلاثية، واستعادة صدارة الليغا مرة أخرى. بينما واجه نابولي تحديات مع القضايا الداخلية والعلاقات السيئة بين اللاعبين.

سيكون لدينا المزيد من المتعة والإثارة عندما يتقابل الفريقان في المباراة، وسيكون هناك اهتمام كبير من قبل المشجعين وعشاق الكرة العالمية لمشاهدة هذه المواجهة المثيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

مباريات دوري أبطال أوروبا منقولة فقط وحصريًا من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت القناة القطرية قناة beIN Sports HD 1 لتكون الناقلة لمجريات القمة الإيطالية الإسبانية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

  • beIN Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

  • التردد: 11013
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

  • التردد: 11547
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات11013أفقي275002/3
سهيل سات11547عمودي275002/3

من معلق مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ونابولي للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة ريال مدريد ونابولي مساء الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر يلا شوت الآن

تشكيل ريال مدريد ضد نابولي

حراسة المرمىكيبا.
خط الدفاعفيران جارسيا - أنطوان روديجير - ناتشو فيرنانيدز - داني كارفخال.
خط الوسطتشاوميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.
خط الهجومفينيسيوس جونيور - خوسليو - رودريجو.

تشكيل نابولي ضد ريال مدريد

حراسة المرمىميريت.
خط الدفاعأوليفيرا - ناتان - أوستيجارد - دي لورينزو.
خط الوسطزيلينسكي - لوبوتكا - أنجويزا.
خط الهجومكفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين - بوليتانو.

فريق ريال مدريد التقى مع أندية إيطالية في مباريات أوروبية متعددة، حيث بلغ إجمالي المباريات التي جرت 72 مباراة. وخلال هذه المواجهات، حقق الفريق الملكي 39 انتصارًا، وتعادل في 10 مناسبات، فيما تلقى 23 هزيمة. وسجل فريق ريال مدريد خلال هذه المباريات 115 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 83 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

تتوزع هذه المباريات على عدة أندية إيطالية، حيث خاض ريال مدريد 24 مباراة مع يوفنتوس، 19 مع إنتر ميلان، 18 مع ميلان، 14 مع روما، 4 مع نابولي، 4 مع لاتسيو، 2 مع فيورنتينا، 2 مع تورينو، و2 مع أتالانتا.

فيما يتعلق بمواجهة ريال مدريد ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق الملكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على يونيون برلين في الجولة الأولى. ويأتي نابولي في صدارة جدول المجموعة بفضل فارق الأهداف وعدد النقاط المتساوي مع ريال مدريد.

بالنسبة لأداء الفريقين في الدوريات الوطنية، حقق ريال مدريد انتصارين متتاليين في الليجا، حيث استعاد صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على جيرونا 3-0. بينما قام نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، بتحقيق الانتصارات في السلسلة الأخيرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوزه الأخير برباعية نظيفة على ليتشي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

وعلى مر الأزمنة، سيظل تاريخ مواجهات الفريقين يصب لصالح الفريق الملكي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ريال مدريد ونابولي التقيا في 4 مباريات أوروبية، وفاز ريال مدريد في 3 منها وتعادل في واحدة. وسجل ريال مدريد خلال هذه المباريات 9 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

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