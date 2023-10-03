بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت REALMADRID

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بوابة الفجر

ليالي الابطال Real Madrid Vs Napoli اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت  ، وسيشهد ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" الليلة المباراة المثيرة بين فريق نابولي ونظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ستكون هذه المواجهة ذات طابع ندية وحماسي كبير، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والإنفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في هذه البطولة الرياضية الكبيرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت اليوم 

موقع "بوابة الفجر" يُقدم خدمة بث مباشر لمباراة ريال مدريد متأجلة أمام نابولي، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. يُقام اللقاء على أرض ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في الوقت المحدد لهذه المباراة، والذي يصادف اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، وستتيح هذه الخدمة للمشجعين فرصة متابعة المباراة المثيرة والمنتظرة عبر موقع "بوابة الفجر" بكل يسر وسهولة، حيث ستكون مباراة ريال مدريد ونابولي متاحة للمشاهدة على الموقع بشكل مجاني وفي الوقت الحقيقي.

يعود فريق ريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن استعاد توازنه وأجواءه الإيجابية بفوزه الكبير على جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني، مما جعله يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه اللدود برشلونة.

على الجانب الآخر، قدم فريق نابولي أداءً مميزًا في الدوري الإيطالي، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير على ليتشي بأربعة أهداف نظيفة في الجولة السابعة، وبهذا الانتصار ارتقى إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 14 نقطة.

تأتي هذه المباراة بين ريال مدريد ونابولي ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024. يدخل الفريقان المباراة وهما على قمة المجموعة الثالثة بعدما حققا الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ريال مدريد نجح في الفوز على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، وهذا الهدف كان من توقيع اللاعب الإنجليزي الموهوب جود بيلينجهام. بينما نجح نابولي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب سبورتنج براغا البرتغالي.

ستكون هذه المواجهة فرصة لرؤية التنافس والمهارة العالية لدى لاعبي الفريقين واستمتاع بلحظات مثيرة على أرض الملعب. إنها ليلة رياضية مميزة لعشاق كرة القدم حول العالم.

متى موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال 2024؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد ونابولي قناة "beIN Sports 1 HD".

beIN Sports HD 1

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

Ziggo Sport Golf

TV2 Sport 1 Norge

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports 1 FR

Canal+ Liga Campeones 1

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

LaLiga TV Bar

Sky Sports Ultra HD (4K)

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

beIN 4K HD

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sport Austria 2 HD

Max Sport 3 HD

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال 2024؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-24 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

التاريخالثلاثاء 3 أكتوبر 2023
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبملعب دييجو أرماندو مارادونا
القنوات الناقلةbeIN Sports 1 HD

تشكيلة نابولي ضد ريال مدريد

حراسة المرمىكيبا.
خط الدفاعفيران جارسيا - أنطوان روديجير - ناتشو فيرنانيدز - داني كارفخال.
خط الوسطتشاوميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.
خط الهجومفينيسيوس جونيور - خوسليو - رودريجو.

تشكيل نابولي ضد ريال مدريد

حراسة المرمىميريت.
خط الدفاعأوليفيرا - ناتان - أوستيجارد - دي لورينزو.
خط الوسطزيلينسكي - لوبوتكا - أنجويزا.
خط الهجومكفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين - بوليتانو.

تردد القناة الناقلة للمباراة علي نايل سات

  • ان التردد هو: 12064.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • ومعدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

إذا كنتم مهتمين بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد نابولي في إطار دوري أبطال أوروبا لعام 2024، فلديكم فرصة رائعة للاستمتاع ببث مباشر لهذه المواجهة المثيرة. ستقام المباراة على أرض ملعب ريال مدريد الشهير، سانتياجو برنابيو، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محمومة ومشوقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

بفضل البث المباشر، يمكن للجماهير حول العالم متابعة اللقاء في الوقت الحقيقي والاستمتاع بأداء الفريقين وجميع التفاصيل المثيرة للمباراة. ستكون هذه فرصة رائعة للتواصل مع أجواء الملعب والتشجيع لفريقك المفضل، مع توقعات بلحظات مثيرة وأداء رائع من اللاعبين.

استعدوا لتجربة كروية فريدة من نوعها وتوترٍ مثير، حيث ستكون مباراة ريال مدريد ضد نابولي واحدة من أهم الأحداث الرياضية في عام 2024. لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه المواجهة الرياضية الكبرى.

يتطلع فريق نابولي إلى مباراة قوية ومثيرة ضد ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. ستقام هذه المباراة في إطار المجموعة الثالثة وستكون مناسبة مثالية لعرض مهارات الفريقين وتحقيق نتائج إيجابية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

فريق نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم السابق، يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد. سيحاول الفريق الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبأمام جمهوره الوفي. كما سيعتمد على نجومه الشبان لتحقيق النجاح وتحقيق نقاط مهمة تسهم في تأهله للدور المقبل.

من ناحية أخرى، سيعتمد ريال مدريد على تجربته وخبرته في دوري أبطال أوروبا للمنافسة بقوة. سيسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي والمضي قدمًا نحو تحقيق النجاح في هذه البطولة الرياضية الكبرى.

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