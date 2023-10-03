الهلال يحقق فوزا رائعا بثلاثية على نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز كبير ومهم أمام نظيره نساجي مازندران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "آزادي"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل الزعيم بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، فيما يحتل فريق نساجي مازندران المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

أحداث مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

سجل ألكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 21، بعد عرضية من محمد البريك من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل سلمان الفرج لاعب الهلال على بطاقة حمراء في الدقيقة 38، كما تحصل أمير محمد هوشمند على نفس البطاقة.

وأحرز نيمار دا سيلفا الهدف الثاني لصالح الزعيم في الدقيقة 58، بعد تمريرة رائعة من ناصر الدوسري إلى زميله نيمار الذي سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للحارس محمد رشيد مزاهيري الهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 61، بعد انطلاقة سريعة من كاليدو كوليبالي، أنهاها بتمريرة إلى زميله نيمار الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 70 منعت العارضة العلوية هدف تقليص الفارق لصالح فريق نساجي مازندران، بعد تسديدة صاروخية من إسماعيل باباي من داخل منطقة الجزاء.

وعزز صالح الشهري التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 3+90، بعد ركلة ركنية، نفذها نيمار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليستقبلها ناصر الدوسري على صدره ثم سدد كرة رائعة بقدمه اليسرى، ارتطمت بقدم الشهري وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.