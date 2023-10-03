أبو الغيط: التاريخ سيصف السيسي بأنه الباني الثاني لمصر.. وهذا خطأ مبارك في حكمه

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن رؤساء مصر من العسكرين "في حتة تانية" عن أي شخص آخر، وكل شخص منهم له جهده وفعاليته وأدواره المختلفة، لافتا إلى أنه المسرح المصري كان ساخن للغاية في الفترة من 1965 والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة، ومن ثم الحرب، والمواجهة المسلحة والمخيفة التي عرقلت مصر.

أحمد أبو الغيط يتحدث عن رؤساء مصر

وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعرقلت نتيجة المواجهات المسلحة والحروب في هذه الفترة، وكانت مهمة الرئيس محمد حسني مبارك خلال تواجده التهدئة وإعادة البناء في هدوء وبحكمة في ظروف عصيبة للغاية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان رجل حازم، ولكن مع كبر سنه لم يكن حزمه بالقوة في بداية فترة حكمه، وأدى دوره مثلما ينبغي أن يكون، والخطأ الأساسي في فترته هي إطالة المدة.

واستكمل، أن الرئيس السيسي شخصية تاريخية سينظر له التاريخ المصري في المستقبل على أنه الباني الثاني للدولة المصرية.