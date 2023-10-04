تعيين أول عربي في لجنة "نوبل" للطب.. من هو المغربي عبدالجبار المنيرة؟

تقارير وحوارات
المغربي عبدالجبار
المغربي عبدالجبار المنيرة

يعد المغربي عبدالجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد "كارولينسكا" السويدي، أول عربي ينضم إلى لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب من بين أعضاء لجنتها الخمسة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1901، يتم اختيار أول عربي في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.

وأعرب المنيرة عن فخره كونه أول عربي في اللجنة، وقال: "من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعًا لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم"، "ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة".

والمنيرة من مواليد الرباط، نشأ ودرس فيها وتخرج من جامعة العلوم قبل أن يغادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة مرسيليا، وانتقل لاحقا إلى السويد حيث انضم إلى معهد "كارولينسكا" للعمل في أبحاث العمود الفقري.

عبدالجبار المنيرة نوبل جائزة نوبل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم 03-10-2023 في دوري أبطال أوروبا [ الملكي يحكم ]

أهداف مباراة الهلال وناساجي مازاندران اليوم 03-10-2023 في دوري أبطال آسيا [ الزعيم يُهيمن ]

حظك اليوم.. برج العذراء 4/10/2023.. بشرى سارة لهؤلاء "مناصب قيادية تنتظرك"

حظك اليوم 4/10/2023.. هؤلاء النجوم يواجهون ناقوس خطر في هذه الحالة

برج الحمل.. حظك اليوم 4-10-2023 الأربعاء.. مفاجأة تنتظر ساديو ماني

حظك اليوم.. برج السرطان 4 أكتوبر 2023 الأربعاء.. "احترس عملك في خطر"

حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 4 أكتوبر 2023.. "مكافآت وترقيات ورواتب" لهؤلاء

برج الثور.. حظك اليوم 4/10/2023 الأربعاء.. رسالة عاجلة لـ "الصحفيين"