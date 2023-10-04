مدينة دمياط الجديدة تحتفى بذوى الهمم وتنشىء لهم شاطىء "قادرون"

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة يولى أهمية قصوى لذوى الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطيء "قادرون" ليمتعوا به، حيث تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.


وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن شاطئ قادرون يعد أول شاطئ متكامل وعلى أعلي مستوى بجمهورية مصر العربية عامة ودمياط خاصة لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان، لافتًا إلى أن الشاطئ على مساحة (١١) ألف م٢.


وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن المشروع مكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح  ، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الههم ممن لديهم ( الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية )، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.

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