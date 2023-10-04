إقامة قرعة دوري القسم الثالث للكرة النسائية الأثنين المقبل

الفجر الرياضي
الكرة النسائية
الكرة النسائية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد اقامة قرعة القسم الثالث لكرة القدم النسائية يوم الاثنين المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة.

تحديد موعد اقامة قرعة القسم الثالث لكرة القدم النسائية 

و أخطرت لجنة المسابقات صباح اليوم الأندية المشاركة في القسم الثالث للكرة النسائية ودوري الناشئات مواليد 2004 ومواليد 2009 بموعد إجراء القرعة للثلاث مسابقات في نفس اليوم على أن تقام قرعة دوري الناشئات في تمام الساعة 11 صباح الأثنين، بينما تقام قرعة القسم الثالث الساعة 1 ظهرًا.

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الجدير بالذكر أن عدد الأندية المشاركة في القسم الثالث تخطى 18 نادي لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما يشارك النادي الأهلي في دوري الناشئات مواليد 2004 لأول مرة في تاريخه أيضا في موسم استثنائي تمر به كرة القدم النسائية المصرية.
 

القسم الثالث لكرة القدم النسائية الكرة النسائية الدوري المصري الاتحاد المصري
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