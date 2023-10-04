حملة مواطن بجنوب الجيزة تنظم وقفة لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

نظم عدد من أعضاء حملة مواطن لدعم مصر، بجنوب الجيزة بقيادة العمدة حمدي أبو عكاشة، منسق الحملة، وقفة لتأييد وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، ورفع المشاركين أعلام مصر مرديين هتافات "تحيا مصر تحيا مصر".

وقال العمدة حمدي أبو عكاشة، إن الحملة ستستمر في تنظيم وقفات ومسيرات تجوب كل الشوارع في نطاق جنوب الجيزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى إنه الأحق بقيادة الدولة المصرية وله بصمات واضحة في معظم الملفات الهامة، ويكفي منها تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على هذه الظاهرة في كافة أنحاء الجمهورية.


كان محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، أعلن في وقت سابق تدشين أول وأكبر حملة في الداخل والخارج لدعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وكذلك دعوة جموع الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويكون اختيارهم الأول هو مصر.

الانتخابات الرئاسية جنوب الجيزة عبد الفتاح السيسي
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