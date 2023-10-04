مشاركة ناجحة لـ "شركة كونتكت للتأجير التمويلي " في المؤتمر الدولي للتجميل ICCE لدعم دور مصر في مجال التجميل

الاقتصاد
على هامش المؤتمر
على هامش المؤتمر الدولي للتجميل

 

أعلنت شركة "كونتكت للتأجير التمويلي"، التابعة لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " والرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن مشاركتها الناجحة في المؤتمر الدولي للتجميل "ICCE"، والذي أُقيم بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة والذي يعتبر واحدًا من أبرز الأحداث في مجال التجميل على مستوى العالم، حيث شهد مشاركة أكثر من ٧٠٠٠ طبيب وخبير من مختلف أنحاء العالم.

وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذه المشاركة الفعّالة لشركة " كونتكت للتأجير التمويلي " تأتي  في إطار التزامها بدعم صناعة التجميل في مصر وتقديم التمويل اللازم للأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع. 

وأوضحت " كونتكت " في بيانها أنه خلال فترة المؤتمر تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة    "  Medical Vision " بهدف تمويل أحدث الأجهزة والتقنيات للعملاء والتي تعتبر ركيزة أساسية لتطوير صناعة التجميل في مصر،  كما تم أيضًا خلال المؤتمر تنظيم لقاءات استراتيجية مع شركة Heron والتي تعتبر من الشركات الرائدة بالقطاع واحد اهم شركاء النجاح مع شركة كونتكت للتأجير التمويلي،هذا بالإضافة إلى عدة لقاءات أخرى هامة مع الشركات الفعالة في هذا القطاع ومنها شركة "Reap Medical   " وشركةTarget"  وشركة       " Ilooda" لمناقشة تطوير الأعمال المشتركة والتوسع في عمليات المبيعات والتمويل والانتشار في محافظات مصر. 

وأشارت " كونتكت " في بيانها أن المؤتمر حظي بمشاركة عدد كبير من أبرز الأطباء والخبراء في مجال التجميل من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات بمجموعة فريدة من عملاء شركة "كونتكت للتأجير التمويلي "، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه صناعة التجميل في مصر وتبادل وجهات النظر حول تطورات هذا القطاع وآفاقه المستقبلية.

وأكد العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتأجير التمويلي "، إسماعيل سمير، علي أهمية هذا المؤتمر الدولي ودوره الفعّال في تعزيز صناعة التجميل في مصر. مشيرًا،  إلى أن هذا المؤتمر ينمو بسرعة كبيرة من دورة لأخرى، حيث يجمع أطباءً وخبراءً من مختلف دول العالم. 

وعبر العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتأجير التمويلي " عن إمتنانه للتعاون المثمر مع منظم المؤتمر شركة (Sky Events) مؤكدًا علي أن هذا التعاون الرائع يبرز التفاني المشترك في تعزيز صناعة التجميل في مصر وتعزيز تواجدنا الاستراتيجي في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة "، إلى أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي للتجميل "ICCE" مؤكدًا علي أن هذه المشاركة الناجحة في هذا المؤتمر تعكس التزامنا الراسخ بدعم صناعة التجميل في مصر، وتقديم الدعم المالي والتمويل اللازم لعملائنا في هذا القطاع الحيوي. 

كما أوضح زعتر، أن " كونتكت "  نسعى دائمًا إلى تقديم أحدث وأفضل الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها، وذلك من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتعزز من فعاليتهم وتعمل على تعزيز تفوقهم في هذا السوق المتنافس."

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " على التزام شركة "كونتكت للتأجير التمويلي" بدعم سوق التجميل المصري كوجهة رائدة في مجال التجميل على مستوى الشرق الأوسط، واستمرارها في تقديم الدعم والتمويل للعملاء والشركات في هذا القطاع المتنامي والمهم للصحة والجمال.

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